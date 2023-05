"Estou muito feliz com a abertura, foi um parto difícil por causa da covid-19", comentou hoje José Avillez à Lusa, notando que o restaurante, localizado no hotel The Karl Lagerfeld Macau, no Grand Lisboa Palace, "está preparado há bastante tempo".

Macau, à semelhança da China continental, adotou a política 'covid zero', impondo, ao longo de três anos, rigorosas restrições fronteiriças.

Avillez, que esteve duas vezes no território para preparar o projeto, embarcou na aventura "um bocadinho à descoberta" e com a intenção de "tentar mostrar em mais um lugar a cozinha contemporânea portuguesa", embora admita que, "aos poucos, poderá ter uma influência mais local".

"Mas eu preciso de ir mais vezes [a Macau] para entender melhor uma cozinha macaense que, de alguma maneira, está quase desaparecida ou vê-se em cada vez menos sítios, mas também algumas influências da cozinha cantonense", apontou, revelando que vai regressar à região em junho.

Avillez é "o parceiro perfeito para o Mesa, que se esforça por promover Macau como uma Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO", escreveu hoje num comunicado à imprensa o Grand Lisboa Palace, propriedade da Sociedade de Jogos de Macau, notando ainda que o interior do restaurante, projetado pelo designer Karl Lagerfeld, apresenta "uma mistura arrojada de design contemporâneo e inspiração oriental".

Hoje também o restaurante Tasca by José Avillez, no Dubai, renovou a estrela Michelin conquistada no ano passado.

A Michelin divulgou, numa cerimónia, os restaurantes distinguidos na edição de 2023 do Guia Dubai, entre os quais o Tasca by José Avillez, que manteve uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa parar').

Inaugurado em 2019 no hotel Mandarin Oriental Jumeira, o Tasca é o primeiro restaurante fora de Portugal de José Avillez e foi, no ano passado, um dos nove distinguidos com uma estrela na primeira edição do Guia Michelin no Dubai.

Além da distinção no Dubai, José Avillez tem, na edição de 2023 do Guia Espanha e Portugal, duas estrelas no Belcanto (Lisboa) e uma no Encanto (Lisboa), que foi o primeiro restaurante vegetariano distinguido pela Michelin na Península Ibérica.

