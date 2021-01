"No primeiro dia do seu mandato, dirijo uma proposta solene ao novo Presidente dos Estados Unidos: vamos construir um novo pacto fundador para uma Europa mais forte, para uma América mais forte e para um mundo melhor", referiu Charles Michel durante uma intervenção numa sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) onde os eurodeputados discutiram a situação política nos Estados Unidos.

Charles Michel referiu que o novo pacto fundador -- que demonstra a vontade dos europeus "de estarem juntos e mobilizados" para "trabalhar com os Estados Unidos" -- se focará em "cinco prioridades": fortalecer a cooperação multilateral, combater a pandemia de covid-19, responder ao desafio climático, reconstruir as economias e "juntar forças na segurança e defesa".

Além disso, o presidente do Conselho salientou também que o dia 06 de janeiro de 2021 -- em que apoiantes do Presidente Donald Trump invadiram o Capitólio -- demonstrou o "desafio particular" que os Estados Unidos e a UE têm especialmente em comum: "proteger a democracia e o Estado de direito".

"O dia 06 de janeiro foi uma lição para todos nós, porque mostra que mesmo nas nossas democracias bem estabelecidas, tomamos muitas vezes a democracia e o Estado de direito como um dado adquirido. Proteger a democracia requer vigilância e trabalho constante para promover a coesão das nossas sociedades", frisou.

Ainda assim, e apesar da proposta de um novo "pacto fundador", o presidente do Conselho Europeu convidou os EUA a olharem de maneira diferente para os europeus, referindo que as diferenças entre os Estados Unidos e a UE se mantêm e não irão "desaparecer magicamente".

"Os Estados Unidos mudaram e a maneira como são vistos pela Europa e pelo resto do mundo também mudou. Da mesma maneira, a forma como os Estados Unidos veem a Europa terá talvez também de mudar. A UE escolhe o seu caminho e não espera pela autorização dos outros para tomar decisões", destacou.

Apesar disso, Charles Michel referiu o que "une" os dois parceiros "é muito maior" do que o que os separa, descrevendo as raízes históricas da relação entre a UE e os Estados Unidos, ilustradas pelas "estátuas de heróis europeus à frente da Casa Branca (...) que derramaram o seu sangue para ajudar a construir a liberdade e a democracia na América", mas também relembrando as "centenas de milhares de americanos que derramaram duas vezes o seu sangue no século passado para proteger a democracia e a liberdade na Europa".

"Foi por isso que os acontecimentos no Capitólio nos chocaram tanto. A escuridão da violência nunca irá apagar a luz da democracia: a lei, a ordem e a democracia prevaleceram sobre esta tentativa vergonhosa de derrubar o resultado das eleições", frisou Charles Michel.

Concluiu referindo que espera que o dia de hoje "será um dia de transição pacífica" e um "grande dia para a democracia Americana, como o tem sido nos últimos 200 anos".

O democrata Joe Biden toma posse hoje como Presidente dos EUA, numa Washington deserta, por causa da pandemia, e invadida por 25 mil soldados, por causa da segurança.

