O chefe do Governo, cuja coligação se desfez há uma semana, apresentará a moção por escrito em 11 de dezembro, e os deputados votarão cinco dias depois, numa segunda-feira.

O calendário foi confirmado pelo líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mutzenich, e pelo líder dos conservadores da CDU/CSU, Friedrich Merz, em duas conferências de imprensa distintas, segundo a agência francesa AFP.

Fontes do SPD e da CDU disseram a meios de comunicação social alemães que o país deverá ter eleições antecipadas em 23 de fevereiro de 2025.

Os grupos parlamentares da CDU e do SPD terão chegado a acordo sobre uma proposta de eleições legislativas antecipadas com o apoio dos liberais do FDP e dos Verdes.

Inicialmente, Scholz pretendia convocar uma moção de confiança em 15 de janeiro, o que levaria a Alemanha a ir a votos no final de março, seis meses antes do previsto.

Depois da pressão de outros partidos e da opinião pública, o chefe do Governo mostrou flexibilidade.

Até às eleições antecipadas, Scholz vai liderar um Governo minoritário formado pelo seu partido, o SPD, e pelos Verdes, depois da rutura com o FDP.

