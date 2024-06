"Esta mudança na nossa política de segurança é necessária para mostrar à Rússia que estamos prontos a defender cada centímetro quadrado do território da NATO contra os ataques", afirmou Scholz, citado pela agência espanhola EFE.

Scholz disse num fórum económico em Bad Saarow, no leste da Alemanha, que a segurança é fundamental e que a diplomacia "só pode ser bem-sucedida a partir de uma posição de força".

Essa força consiste em aspetos económicos, tecnológicos e sociais, disse o chefe do governo alemão, que advertiu que as rápidas mudanças no mundo de hoje causam incerteza e têm consequências políticas.

"Os extremistas tentam, hoje como ontem [referindo-se ao alargamento da União Europeia há 20 anos], utilizar estas inseguranças para semear o medo e a agitação", afirmou.

"Não o permitiremos. A nossa democracia pode defender-se", disse Scholz, referindo-se à recente série de ataques a políticos no período que antecedeu as eleições europeias de 06 a 09 de junho.

Scholz apelou para a defesa de valores como a democracia, o Estado de direito, a igualdade de direitos, a proteção da dignidade humana e a ação em prol de uma Europa unificada e pacífica.

"Quem ameaça a nossa democracia, quem quer prejudicar a União Europeia, ameaça o emprego e o nosso bem-estar. Ameaçam a nossa segurança", acrescentou, referindo-se em particular aos partidos de extrema-direita, segundo a EFE.

PNG // PDF

Lusa/Fim