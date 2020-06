As filmagens de "Salgueiro Maia -- O Implicado" foram retomadas há cerca de duas semanas, depois de mais de dois meses paradas devido à pandemia covid-19, tendo sido gravada, no domingo, uma das cenas emblemáticas do 25 de Abril, quando os blindados, vindos de Santarém, montaram cerco aos ministérios, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

A cena entre Tomás Alves e Paulo Calatré, interpretando o Brigadeiro Junqueira dos Reis, 2.º comandante da Região Militar de Lisboa, que se mantinha leal às forças da ditadura, foi gravada em vários 'takes', sob o olhar atento do realizador e de toda a produção do filme com um adereço comum a todos: máscaras.