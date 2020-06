Cerimónia dos Globos de Ouro de 2021 marcada para final de fevereiro

A edição de 2021 dos Globos de Ouro, os prémios norte-americanos de cinema e televisão, foi agendada para 28 de fevereiro, avançando no calendário habitual, à semelhança do que aconteceu com os Óscares, foi hoje anunciado.