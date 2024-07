A temperatura máxima mais elevada prevista para hoje será alcançada em Évora e Beja, com 40 graus Celsius.

O distrito de Castelo Branco terá uma temperatura máxima de 38 graus, Portalegre 37, Faro e Santarém 35, Bragança 34 e Guarda e Viseu 32.

O IPMA colocou ainda cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até terça-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do calor, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade no litoral Norte e Centro e com neblina ou nevoeiro em alguns locais e vento mais intenso durante a tarde na costa oeste da região sul.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima e da máxima (no Algarve).

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Leiria) e os 24 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro e Viana do Castelo) e os 40 (em Évora e Beja).

