Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio.

As previsões meteorológicas para hoje no continente são de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros na região norte, descida de temperatura, em especial da máxima, e diminuição da intensidade do vento no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 07 graus Celsius (em Bragança) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 18 (no Porto e Viana do Castelo) e os 28 (em Faro).

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até terça-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

DD // SB

Lusa/Fim