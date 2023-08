"A Gendarmerie do Vaticano, na segurança pessoal do Papa, tem um dispositivo de 26 elementos e a PSP acompanha a Gendarmerie do Vaticano", disse à agência Lusa Pedro Moura, diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública.

Pedro Moura explicou que a PSP acordou com a Gendarmerie do Vaticano [Polícia do Vaticano] todos os pormenores relativos à segurança do Papa Francisco em Portugal, que hoje chegou a Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), deslocando-se também no sábado a Fátima.

"A PSP está a executar um plano que foi acordado há uns meses", disse, frisando que na semana passada efetuou "reconhecimentos e idas a alguns locais" por onde vai passar o Papa.

Pedro Moura afirmou também que "todos os riscos e ameaças foram devidamente trabalhados e estudados pela PSP".

"Temos os nossos planos de contingência desde o mais grave, caso exista um atentado terrorista, até àquele que envolve a saúde do Papa ou alguém próximo", precisou.

Aquele responsável disse ainda que a polícia está em colaboração com INEM, que acompanha a PSP nas deslocações do Papa, além de estarem sinalizados os hospitais de referência.

O Papa Francisco vai estar em Portugal até domingo, data em que termina a JMJ, encontro de jovens de todo o Mundo.

Espera-se a presença de um milhão de pessoas.

