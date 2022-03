"Hoje, cerca de 20.000 pessoas deixaram Mariupol de carro num corredor humanitário. Dos 4.000 carros que saíram da cidade, 570 já chegaram a Zaporizhzhia", perto de 230 quilómetros a noroeste, disse Kyrylo Tymoshenko, citado em comunicado.

No total, cerca de 29.000 pessoas foram retiradas de várias cidades cercadas em todo o país apenas hoje, segundo a mesma fonte.

No início da tarde, o município de Mariupol havia informado que 2.000 viaturas tinham deixado a cidade e que outras 2.000 aguardavam para fazer o mesmo.

Na segunda-feira, 160 viaturas deixaram a cidade portuária, onde as condições são catastróficas após vários dias de bombardeios e cerco pelas forças russas e pelos aliados separatistas pró-Russia, que forçam os habitantes a viver escondidos no subsolo.

O corredor humanitário pelas caravanas de viaturas liga Mariupol a Zaporizhzhia (noroeste), via Berdiansk, cerca de 270 quilómetros de estrada.

Após uma série de fracasso, por falta de um cessar-fogo russo-ucraniano, a evacuação acelerou em Mariupol, enquanto os habitantes revelam escassez de água e comida.

O bombardeio russo a uma maternidade na última semana provocou protestos internacionais.

O governador da região, Pavlo Kyrylenko, também afirmou hoje que as forças russas estavam a manter os funcionários num hospital de Mariupol e 400 residentes "reféns" dentro da instalação, acusações que não puderam ser verificadas de forma independente.

Localizada a cerca de 55 quilómetros da fronteira russa e a 85 quilómetros da zona separatista de Donetsk, Mariupol é a maior cidade ainda nas mãos Kiev na bacia do Donbass, que também inclui a região de Lugansk.

A tomada por Moscovo desta cidade portuária, povoada antes da guerra por 450.000 habitantes e localizada às margens do mar de Azov, seria um importante ponto de virada na invasão da Ucrânia.

A captura de Mariupol permitiria fazer uma ligação entre as forças russas provenientes da Crimeia anexada, que já tomaram os portos de Berdiansk e Kherson, e as tropas separatistas e russas no Donbass.

JML//RBF

Lusa/Fim