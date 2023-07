No espaço de sete dias, pelo menos 198.411 pessoas foram deslocadas internamente no país africano para zonas mais estáveis, elevando o número para cerca de 2.613.036 deslocados desde o início de uma das piores crises da história recente do país, segundo um relatório da Matriz de Acompanhamento de Deslocações da OIM.

Segundo a agência da ONU, o número de refugiados numa semana atingiu os 19.429, elevando o número de pessoas que deixaram o Sudão para 757.230, espalhadas pelos países vizinhos do Sudão.

O relatório refere algumas "dificuldades na deslocação dos refugiados devido à estação das chuvas" que dificultam as rotas, bem como a escassez de combustível e as perturbações nos sistemas de transporte devido aos combates que agravaram a situação.

Em 13 de julho, os dirigentes dos sete países vizinhos do Sudão reuniram-se numa cimeira no Cairo para coordenar posições sobre a forma de pôr termo ao conflito no Sudão e atenuar as suas trágicas consequências, nomeadamente em questões como os refugiados, a ajuda e a estabilidade regional.

A cimeira do Cairo seguiu-se a uma reunião da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) - um bloco de oito países da África Oriental - em Adis Abeba, a 10 de julho, onde foi considerado o envio de uma força regional para o Sudão para proteger os civis e "assegurar o acesso humanitário".

O líder das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, defendeu que o exército sudanês "deve ser limpo" de elementos próximos do regime do antigo Presidente Omar Hassan al-Bashir, deposto em 2019, e apelou à "construção de uma nova instituição militar".

"O futuro do país depende da erradicação total dos vestígios do antigo regime, nomeadamente no seio das forças armadas. O exército deve ser purificado e desempenhar as suas funções sem a influência de grupos ideológicos", declarou Dagalo, conhecido popularmente como "Hemedti", numa mensagem áudio publicada na sua conta do Twitter.

"Não voltaremos à era do extremismo, do terrorismo e da hostilidade para com os nossos parceiros regionais e internacionais, que isolaram o nosso país através de bloqueios diplomáticos e económicos", afirmou, antes de sublinhar "com firmeza" que "não há lugar para o antigo regime e para os responsáveis pela conspiração de golpes de Estado".

As RSF pretendem "realizar os objetivos da revolução gloriosa, estabelecer uma governação democrática civil, construir uma nova instituição militar e criar um exército profissional", acrescentando que "o mais importante é alcançar a vitória do nosso povo e da sua revolução gloriosa, e não os interesses pessoais".

"Os nossos braços estão abertos aos honrados soldados das Forças Armadas sudanesas, a quem continuamos a pedir que deixem de lutar e se juntem à vontade do povo", disse 'Hemedti', que insistiu que "é da responsabilidade dos honrados membros das Forças Armadas alinharem-se com a vontade do povo".

Hemedti apelou a "uma solução global" para o conflito, que conduziu a "circunstâncias catastróficas" para a população, incluindo um agravamento do "sofrimento", "especialmente em Cartum e no Darfur", bem como a avançar para "construir um futuro brilhante para o país, baseado na justiça e na igualdade, sem discriminação".

As hostilidades eclodiram no meio de tensões crescentes sobre a integração do RSF nas forças armadas, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo governo civil e reavivar a transição após o derrube de Al-Bashir, que foi prejudicado pelo golpe de outubro de 2021, que depôs o primeiro-ministro da unidade, Abdullah Hamdok.

A guerra já fez mais de 1.100 mortos, segundo o Ministério da Saúde sudanês, mas os números reais podem ser muito superiores, dada a violência intercomunitária.

SMM // PJA

Lusa/Fim