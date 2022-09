"Temos neste momento inscritos, em todos os níveis de ensino, 2.700 pessoas. O que significa 2.700 pessoas do ensino básico ao ensino superior, com vontade de melhorar as suas vidas", informou.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, assinalou esta manhã o início do ano letivo nas instalações dos serviços prisionais com uma visita ao Estabelecimento Prisional de Coimbra, onde 20 reclusos frequentam o ensino superior.

"Felizmente é possível também ter estabelecimentos prisionais onde as pessoas podem ter acesso ao ensino e até ao ensino superior, como é o caso do Estabelecimento Prisional de Coimbra", considerou.

Nesta ocasião, a governante destacou a importância do ensino ser ministrado nas cadeias, não só como forma de ocupar o tempo, mas também enquanto oportunidade para "dar um salto social".

"Estudar permite-nos, a todos, melhorar a nossa vida e ter perspetiva de futuro e de encontrar um emprego que nos permita ter acesso a outras condições. É estar no presente com os olhos postos no futuro e isso é muito importante", alegou.

Aos jornalistas Catarina Sarmento e Castro disse ainda que é intenção do Governo dar "ainda mais relevo" aos serviços de reinserção.

"Queremos apostar nessa área e reforçar o pessoal nessa área da reinserção social", garantiu.

Na sua visita ao Estabelecimento Prisional de Coimbra, com perto de 600 reclusos, a ministra da Justiça teve oportunidade de entrar em salas de aula de diferentes níveis de ensino.

Ao todo são 120 os reclusos que têm aulas desde o primeiro ciclo ao ensino superior, encontrando-se outros 60 a frequentar formação profissional de dupla certificação.

CMM // ZO

Lusa/fim