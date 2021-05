"No dia de ontem (quinta-feira) foram administradas cerca de 100 mil vacinas, número que se deverá registar igualmente no dia de hoje, antecipando-se assim a expectativa inicial em cerca de uma semana", adiantou a estrutura que coordena a logística da vacinação em Portugal em informação enviada à Lusa.

Segundo a `task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, este resultado de vacinar 100 mil pessoas por dia "só foi possível com a implementação do processo de auto agendamento, que permitiu aumentar significativamente o ritmo de vacinação, apesar de alguns contratempos verificados no processo".

Em 23 de abril entrou em funcionamento o portal destinado ao auto agendamento para a vacinação, que tinha registado, até ao início desta semana, cerca de 206 mil inscrições para a toma da vacina contra a covid-19.

Com a entrada da segunda fase do plano de vacinação e uma maior disponibilidade de vacinas por parte das empresas farmacêuticas fornecedoras, o ritmo de vacinação encontra-se em aumento significativo, com a `task force´ a prever que fosse atingida uma média diária de 100 mil inoculações, o correspondente a 1% da população, nas próximas semanas, objetivo que foi já alcançado.

A `task force´ avançou ainda que Portugal continental alcançou na quinta-feira a marca de um milhão de pessoas com a vacinação completa com a segunda dose ou com a inoculação com a vacina de toma única da Janssen, o que corresponde a mais de 10% da população portuguesa.

Em Portugal, morreram 16.988 pessoas com covid-19 dos 838.475 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

PC // JMR

Lusa/Fim