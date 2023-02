A decisão foi hoje tomada pelo conselho de administração do centro hospitalar algarvio e serviu também para assinalar o Dia Internacional da Criança com Cancro, que se comemora a 15 de fevereiro, destacou o CHUA num comunicado.

Segundo o CHUA, a medida é um passo numa "luta de todas as crianças" para lhes "proporcionar o acesso global a estes cuidados" de acompanhamento quando se encontram numa fase terminal de doença.

A mesma fonte informou que a equipa vai ter um caráter "multidisciplinar" e funcionará em "dois polos", um em Faro e outro em Portimão, onde se encontram duas das principais unidades geridas pelo CHUA, que tem também sob sua tutela o hospital de Lagos e os Serviços de Urgência Básica de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António.

A equipa tem como principal missão "descentralizar os cuidados de saúde destas crianças com necessidades em cuidados paliativos", proporcionando também esses cuidados aos doentes "no domicílio", esclareceu o CHUA.

A presidente do conselho de administração do CHUA, Ana Varges Gomes, considerou que a equipa representa uma "mais-valia", ao permitir "acompanhar os doentes, que estão infelizmente na fase terminal da sua doença, com dignidade, apoiando os pais, as famílias e as crianças".

"A partir de agora vamos poder contar com esse apoio", afirmou a presidente do conselho de administração do centro hospitalar algarvio, citada no comunicado

A pediatra Elsa Rocha, responsável pela criação da equipa, recordou que há "em Portugal 8.000 crianças com necessidades de cuidados paliativos" e "só 10% por cento é que têm acesso a esses cuidados".

A mesma fonte frisou que "há cinco equipas no país" que fazem este trabalho e a criação de uma no Algarve dá às crianças da região "o mesmo direito que as outras" de beneficiar desta reposta na área dos cuidados paliativos pediátricos.

O CHUA anunciou também que, "para assinalar o Dia Internacional da Criança com Cancro", foi promovida pelo Serviço de Pediatria do centro hospitalar uma exposição sobre a temática, que está "patente no 'hall' do Unidade Hospitalar de Faro".

O Dia Internacional da Criança com Cancro é assinalado anualmente a 15 de fevereiro e visa, segundo o Centro de Informação da União Europeia, formar a sociedade civil para "os desafios que as crianças e jovens, bem como as suas famílias, enfrentam" durante a doença e "sensibilizar para a importância de haver um acesso fácil e universal aos cuidados de saúde em todo o mundo".

