"Numa época de maior distanciamento social, torna-se possível a concretização de uma 'visita virtual', em modo videochamada, entre doentes e familiares/cuidadores, incentivando-se, assim, o contacto de proximidade", realça o centro hospitalar, com sede em Vila Real, em comunicado.

As diferentes unidades do centro hospitalar foram dotadas com equipamentos eletrónicos [tablets] doados a esta instituição, para desta forma ser facilitado "o contacto dos doentes internados com os seus familiares/cuidadores".

O CHTMAD explica ainda que no momento da admissão de um doente, será feito o registo de um contacto telefónico de um familiar/cuidador de forma a este ser contactado de forma diária e no período entre as 13:00 e as 21:00 por um elemento da equipa de enfermagem.

"A implementação desta 'visita virtual' facilitará a comunicação/interação entre doentes e entes queridos, otimizando a humanização dos cuidados de saúde com ganhos efetivos no bem-estar emocional e psicológico de todos os intervenientes neste processo comunicacional", aponta ainda a nota.

O comunicado refere também que nos tempos atuais, em que se vive a pandemia de covid-19, "torna-se imperativo reinventar-se metodologias, salvaguardando-se o cumprimento escrupuloso das medidas de segurança e higiene definidas".

Este projeto 'visita virtual' é desenvolvido pelos Serviços de Comunicação, Gestão da Qualidade, Gestão da Informação, Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos e a Comissão de Humanização do CHTMAD.

