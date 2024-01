O projeto, a inaugurar às 10:30 de dia 21 e desenvolvido pela Junta de Freguesia de Galveias, vai ocupar uma antiga casa senhorial daquela vila, da qual é natural o escritor.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da junta de freguesia, Maria Fernanda Bacalhau, explicou hoje que se trata de um projeto "estruturante" para a identificação e identidade da região, uma vez que a vila tem o "privilégio" de ter José Luís Peixoto entre os naturais da freguesia.

"É um projeto que é uma mais-valia para o nosso território, para a promoção da freguesia, tendo em consideração que José Luís Peixoto é um embaixador nato de Galveias pelo mundo", notou.

A ideia de avançar para a criação do Centro de Interpretação José Luís Peixoto surgiu na sequência do lançamento do romance "Galveias", da autoria do escritor.

A junta de freguesia apresentou uma candidatura, que foi aprovada, ao VALORIZAR, programa do Turismo de Portugal de apoio ao investimento na promoção da qualificação do destino turístico Portugal, pelo que o projeto é comparticipado a 70%.

O centro de interpretação surge no espaço onde estava instalada a Casa da Cultura, que entretanto foi mudada para outro local, e a Junta de Freguesia de Galveias requalificou esse imóvel para acolher este novo projeto.

Maria Fernanda Bacalhau explicou que o equipamento vai funcionar em três pisos, com uma sala para exposições temporárias que, na inauguração, vai já contar com uma mostra de fotografia alusiva à obra do escritor, intitulada "Morreste-me".

"Vamos abrir com esta exposição de fotografia", inspirada "no livro que o escritor escreveu quando o seu pai faleceu", disse.

A autarca explicou ainda que o centro conta com uma outra sala dedicada ao livro "Galveias", uma sala multimédia polivalente ou um espaço de leitura.

Outra das valências é um espaço focado no percurso e na obra do escritor, onde os visitantes poderão observar capas e exemplares dos livros de José Luís Peixoto, escritos nos vários idiomas em que a sua obra foi editada pelo mundo.

"Há também um outro espaço dedicado às outras atividades de José Luís Peixoto, não apenas as relacionadas com a escrita, pois durante o seu percurso de juventude esteve ligado à música e a outras manifestações culturais, viagens, entre outros aspetos", elencou.

No dia 21, vai também ser inaugurada a Rota Literária "Galveias", constituída por 22 pontos registados na obra literária do escritor e que 'convidam' os visitantes a percorrer a freguesia.

"A rota literária são pontos de interesse na vila e na freguesia, pontos referidos no livro 'Galveias', como edifícios, capelas, edifícios com história, largos, azinhagas, entre outros. Estes pontos têm um percurso que inicia e depois termina no centro de interpretação", referiu a autarca.

Na inauguração do Centro de Interpretação José Luis Peixoto, vai ainda atuar a Banda da Sociedade Filarmónica Galveense.

