Além da componente académica e científica, o Centro de Estudos aberto pela UC na capital do Brasil, ao abrigo de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), "vai dar um novo impulso às relações entre os dois países, mas também em todo o mundo da língua portuguesa, em qualquer vertente do saber", adiantou.

A inauguração das instalações, hoje, coincidiu com a assinatura de um acordo de cooperação entre o IDP e a UC, numa cerimónia em que participaram o vice-Presidente da República do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, e outros responsáveis académicos e políticos do país anfitrião.

"Isso beneficiará, evidentemente, o raio de ação da Universidade de Coimbra em todas as áreas, porque o Brasil oferece imensas possibilidades", declarou João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor da instituição portuguesa para as Relações Externas e Alumni.

O acordo celebrado "mostra como o Brasil dá muita importância" ao estreitamento das relações com Portugal, afirmou.

Nuno Calvão da Silva salientou que o IDP, com 27 anos de atividade, "é uma instituição privada e pujante do Brasil que já tem grande prestígio".

Além de Geraldo Alckmin, 'número dois' do Governo do Presidente, Lula da Silva, discursaram na inauguração do Centro de Estudos o ministro decano do Supremo Tribunal Federal e fundador do IDP, Gilmar Mendes, o filho, Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP, e o vice-reitor da UC.

Este espaço físico, em Brasília, "permitirá realizar reuniões várias", funcionando como "uma espécie de embaixada da Universidade de Coimbra no Brasil", realçou à Lusa Nuno Calvão da Silva.

Na inauguração do centro, foi proferida uma conferência intitulada "Clarões jurídicos luso-brasileiros" por Rui Marcos, ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) e responsável máximo da Academia Sino-Lusófona da UC.

"Estão lançadas as sementes. O papel histórico da nossa universidade é abrir as suas portas cada vez mais aos países de língua portuguesa", enfatizou Nuno Calvão da Silva.

O novo Centro de Estudos tem como objetivos o intercâmbio de docentes e investigadores e o desenvolvimento de projetos de investigação e publicações, bem como a organização de conferências, seminários e outros eventos académicos, tendo já decorrido a primeira ação de formação, em matérias de regulação pública, para estudantes de mestrado e doutoramento do IDP, orientada por Pedro Costa Gonçalves, professor catedrático da FDUC.

"Nesta importante missão, vamos ter seguramente ainda mais força", disse o vice-reitor para as Relações Externas e Alumni, recordando que a UC "ajudou a esculpir a própria independência do Brasil", declarada em 1822, com a participação de José Bonifácio de Andrada e Silva, professor da Universidade de Coimbra nascido em Santos.

Por outro lado, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, foi agraciado em 2011 pela UC com o grau de doutor 'honoris causa', por proposta da FDUC.

