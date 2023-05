Num comunicado de imprensa, a operadora ucraniana Energoatom afirmou que esta interrupção foi provocada por um ataque noturno das forças russas que cortaram a ligação à última linha de alta tensão que ligava a central à rede elétrica ucraniana.

Um novo ataque aéreo foi relatado entre a noite de domingo e madrugada de hoje na região de Dnipro, de acordo com o governador local, que disse que quatro mísseis e 15 'drones' russos foram abatidos e pelo menos oito civis ficaram feridos.

"Devido ao corte da linha de alta tensão de Dnieprovskaia [ligada a central elétrica da região de Dnipro] a central nuclear de Zaporijia perdeu o seu fornecimento externo de eletricidade", declarou na rede social Telegram a administração da ocupação russa na região.

As autoridades russas acrescentaram que as causas do corte desta linha estão a ser investigadas e que os geradores de emergência a gasóleo do local foram acionados para garantir o seu funcionamento mínimo.

Estes geradores normalmente têm combustível para funcionar por 10 dias, de acordo com a Energoatom.

