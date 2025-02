O pugilista Daniel Assis Belo derrotou o indonésio Sakti Manullang na terceira ronda, enquanto Délio Mouzinho Anzaqeci só precisou de duas rondas para vencer o pugilista uzbeque Alisher Ismailov.

As vitórias dos atletas levaram os habitantes de Díli a celebrar efusivamente a sua chegada à capital timorense, ocupando o recinto exterior do aeroporto Nicolau Lobato para os felicitar por terem reforçado o nome de Timor-Leste no mundo do boxe.

Jovens de ambos os sexos em motas aguardavam os atletas na rotunda de Comoro para os acompanhar em desfile pelas ruas da cidade até ao Palácio do Governo, onde foram recebidos pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

"Espero que o seu sucesso motive outros jovens timorenses a participarem em atividades desportivas e a competirem em diferentes modalidades, tanto a nível nacional como internacional", afirmou à Lusa Francelino Lemos, enquanto aguardava pela saída dos dois atletas.

Francelino Lemos pediu também ao Governo para prestar mais atenção aos jovens com talento e a criar condições para que sejam praticadas diversas modalidades desportivas.

Com faixas com mensagens de felicitações e vivas ao "Délio" e ao "Daniel", os timorenses não perdiam oportunidade para cumprimentar e tirar fotografias com os heróis do momento, assim que os dois saíram do edifício do aeroporto.

"Fiquei muito feliz quando saí do aeroporto e vi tantas pessoas à nossa espera na rotunda de Comoro, com motorizados e carros, para nos acompanhar pela cidade", disse à Lusa Délio Mouzinho Anzaqeci, à chegada.

Délio também destacou a sua satisfação por ter os pais presentes para testemunharem o seu sucesso no boxe e por serem reconhecidos pela conquista do filho.

"Estou muito grato pelo apoio de todos os timorenses", acrescentou.

Daniel Assis Belo partilhou o mesmo sentimento, dizendo que não esperava encontrar tantas pessoas à sua espera no aeroporto.

"Estou muito feliz por ver todos os timorenses reunidos para nos receber. Espero que no próximo torneio de boxe, em julho, possamos alcançar mais uma vitória", afirmou Daniel Assis Belo.

Presentes estiveram também alguns deputados timorenses a manifestar o apoio aos atletas, que destacaram a qualidade técnica e profissional do boxe timorense.

"Todos sabemos que o Uzbequistão é um país do Médio Oriente que faz grandes investimentos e tem o desporto mais moderno. Os seus pugilistas são campeões mundiais", observou Antoninho Doutel Sarmento, da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), que felicitou os dois atletas pela atitude patriótica.

O deputado também apelou ao Governo para investir em equipamentos modernos e promover o talento dos jovens no boxe, como uma forma de construir um futuro promissor.

O deputado Gabriel Soares, do Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), expressou grande orgulho pelas prestações dos pugilistas no cenário internacional.

"Como timorense, acompanhei as lutas dos dois pugilistas do clube El-Matador, que elevaram o nome de Timor-Leste a nível internacional, especialmente porque os combates foram realizados na Indonésia", disse Gabriel Soares.

"Parabéns aos dois pugilistas e parabéns a Timor-Leste," concluiu o deputado.

