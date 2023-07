Uma manifestação de apoio aos golpistas reuniu várias centenas de pessoas na manhã de hoje na capital, Niamey, perto da Assembleia Nacional.

Numa multidão salpicada de bandeiras russas, os jovens gritavam: "Abaixo a França, viva a Rússia!"

"A França não foi capaz de gerir os nossos problemas, temos de tomar o nosso destino nas nossas próprias mãos", afirmou Issouf, proprietário de uma garagem.

A Rússia aproximou-se do Mali e do Burkina Faso, que são dirigidos por militares putativos e que exigiram a partida das tropas francesas, ainda presentes no Níger, com 1.500 homens.

À margem da manifestação, os jovens dirigiram-se à sede do Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS), no poder, a poucos quilómetros do comício, onde incendiaram carros estacionados no parque de estacionamento.

Em Dosso, uma cidade a cerca de cem quilómetros a sudeste de Niamey, "centenas" de manifestantes pró-golpe saíram às ruas antes de realizar uma reunião, disse um dos organizadores, Hassane Bagué.

Os parceiros do Níger, incluindo os Estados Unidos, a França e a ONU, condenaram o golpe de Estado que derrubou o Presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum, no poder desde 2021.

Mohamed Bazoum continuava hoje refém com a sua família na sua residência oficial em Niamey, mas está de boa saúde, de acordo com as pessoas que lhe são próximas.

A Rússia, que acolhe atualmente a segunda cimeira Rússia-África, apelou à sua "rápida libertação", pedindo a ambas as partes que "se abstenham do uso da força e resolvam todas as questões controversas através de um diálogo pacífico e construtivo".

SMM // JH

Lusa/Fim