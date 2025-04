O apoio inclui uma "subvenção de 50 mil dólares (45,7 mil euros) para a elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas, que terá vigência de 2025 a 2040", explicou a CEDEAO em comunicado.

A organização também oferece assistência técnica da Unidade de Preparação e Desenvolvimento de Projetos (PPDU), que acompanhará o planeamento, revisão técnica e implementação do plano.

O anúncio foi feito no âmbito de uma visita oficial, na semana passada, de uma delegação da CEDEAO à Praia, liderada pelo comissário para as Infraestruturas, Energia e Digitalização, Sediko Douka.

Numa cerimónia que teve lugar na quinta-feira, durante essa visita e em que esteve presente o ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação de Cabo Verde, Victor Coutinho, este reiterou que o plano "fornecerá um quadro abrangente, cobrindo todos os setores de infraestruturas económicas e sociais para impulsionar o desenvolvimento económico, o crescimento e a integração regional de Cabo Verde".

A iniciativa surge no momento em que a CEDEAO comemora 50 anos de serviço e cooperação regional.

"À medida que comemora este aniversário significativo, o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços de infraestruturas, a conectividade, o crescimento económico e a prosperidade partilhada para todos os cidadãos da região em toda a região continua mais forte do que nunca", lê-se no comunicado.

A CEDEAO reafirmou o compromisso de apoiar todos os países membros na criação de políticas e quadros regulatórios eficazes para melhorar os serviços de infraestruturas.

A delegação expressou ainda o seu apreço pela colaboração de Cabo Verde e o seu empenho na integração regional e solidariedade.

A equipa do PPDU já realizou sessões de trabalho técnico com as Infraestruturas de Cabo Verde (ICV) para definir os próximos passos do plano.

RS/ANP // ANP

Lusa/Fim