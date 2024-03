Em declarações aos jornalistas durante uma arruada da CDU, em Portimão, Paulo Raimundo salientou a "grande oportunidade" para eleger a cabeça de lista do partido por Faro, Catarina Marques, acentuando o "espaço para crescer e alargar" a votação na Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV).

"É fundamental para os algarvios e para as mais de 400 mil pessoas que aqui vivem e trabalham. Estamos muito confiantes e com uma confiança que não é uma 'fezada'. Estivemos aqui nas ruas no contacto com as pessoas e tudo o que vem são sinais nesse sentido. É necessário", defendeu.

Confrontado com os números da CDU, que caíram dos 16.539 votos em 2015 para 9.379 em 2022 -- ou seja, aproximadamente 40 por cento -, Paulo Raimundo garantiu que "não há como fugir a isso", mas rejeitou que tal seja uma montanha impossível de escalar para a CDU.

"Só quer dizer que se caímos 40% temos 40% para voltar a crescer. É essa a confiança que temos, é nesse esforço que estamos empenhados e estamos muito confiantes. Eu sei que aquilo que vai aparecendo aqui ou ali não corresponde a este meu sentimento, mas este meu sentimento é a partir do concreto, do contacto com as pessoas", vincou.

Numa arruada com poucas dezenas de militantes a realizar o curto trajeto em Portimão, lembrou também a campanha que é feita por outros militantes além do secretário-geral e manifestou a convicção de que haverá muitos eleitores ainda indecisos a optarem pelo voto na CDU nas eleições legislativas de 10 de março.

"Quando chegarem à altura de votar, as pessoas vão refletir na força da coerência, da verdade, na força que diz o que faz e que faz o que diz, numa força que não falha e nesta grande força de Abril que é a CDU. No momento certo vão decidir nesta força de confiança, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aqui, no Algarve, volto a dizer: o povo algarvio tem todas as condições para voltar a eleger um deputado da CDU, que bem falta faria", declarou.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar em 10 de março para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

JGO // JPS

Lusa/Fim