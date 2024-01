Em declarações aos jornalistas no Palácio da Justiça, em Lisboa, pouco depois de ter entregado as listas da CDU pelo círculo eleitoral de Lisboa, que o próprio encabeça, Paulo Raimundo referiu que a coligação concluiu assim a entrega das suas listas nos 22 círculos eleitorais.

De acordo com números apresentados pelo secretário-geral comunista, as listas da CDU são compostas por 322 candidatos, dos quais mais de 48% são mulheres - que são cabeças de lista em 11 dos 20 círculos eleitorais - e cerca de 30% têm menos de quarenta anos.

Para o secretário-geral do PCP, isso comprova que a CDU se esforçou para garantir a participação de mulheres no seu projeto e para introduzir um "processo de rejuvenescimento" nos candidatos que escolhe.

São "listas com composição social muito diversa. Naturalmente com uma componente forte de trabalhadores, operários, empregados, mas também de quadros técnicos, pequenos e médios empresários, gente ligada às várias áreas, estudantes", sublinhou.

Paulo Raimundo acrescentou ainda que os candidatos são "gente reconhecida por aquilo que faz", estando presente "nas principais frentes de combate, quer no que diz respeito ao movimento sindical, organizações representativas dos trabalhadores, mas também em movimentos em defesa do ambiente, luta pelo acesso à habitação ou pela defesa do SNS".

Questionado se a CDU está confiante de que vai conseguir recuperar os deputados que perdeu nas legislativas de 2022 no círculo eleitoral de Lisboa, Paulo Raimundo disse estar "muito confiante" de que a coligação vai crescer em número de votos, de percentagem e de deputados e assegurar que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) regressa ao parlamento.

"É uma confiança assente nos contactos que temos tido, nas várias ações que temos desenvolvido, no 'feedback' que temos tido junto das empresas, nas ruas, em vários sítios", afirmou.

Para alcançar esse objetivo, prosseguiu o líder comunista, a CDU vai ter de crescer nos círculos onde perdeu deputados nas últimas legislativas, como em Lisboa, Porto, Évora ou Santarém, mas ambiciona também obter representação noutros distritos.

"Ainda ontem [terça-feira] estive no Algarve e vim de lá com a convicção de que é possível atingir esse objetivo de eleição de deputados noutros distritos de grande importância", disse.

A lista da CDU no círculo eleitoral de Lisboa é encabeçada por Paulo Raimundo, e tem como número dois o ex-vice-presidente do parlamento António Filipe. Em número três está a professora Cláudia Martins, seguida da antiga deputada do PEV Mariana Silva e, em quinto lugar, do atual deputado Duarte Alves.

