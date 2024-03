"É a confiança nesta força toda que está a ver. Muita força, muita confiança para aumentarmos a capacidade de resposta aos problemas das pessoas, aos salários, ao SNS, é para isso que está esta força toda e esta confiança toda", afirmou Paulo Raimundo aos jornalistas enquanto realizava o curto percurso entre a Praça da Batalha e o Coliseu, acompanhado por algumas centenas de pessoas.

Depois de uma tarde de muito mau tempo na Invicta, a chuva acabou por dar tréguas alguns minutos antes do arranque da arruada, quando até já tinham sido distribuídas capas impermeáveis às pessoas. O líder comunista aproveitou então para deixar uma resposta ao apelo do secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, à concentração de votos no PS, concordando com a necessidade de concentrar votos, mas com um destino diferente.

"Há quem tenha pedido hoje concentração de votos, não foi? Nós dizemos que é preciso concentração de votos, sim... a concentração de votos nos salários, na habitação, na vida melhor a que temos direito. E essa concentração de votos tem de ser na CDU, porque só a CDU dá resposta a essas questões. Estamos de acordo com a concentração de votos nas soluções das pessoas e isso passa pelo reforço da CDU", vincou.

Questionado sobre o anúncio da declaração do Presidente da República ao país prevista para este sábado à noite e do previsível apelo ao voto, Paulo Raimundo subscreveu antecipadamente esse apelo para as eleições legislativas de domingo.

"Acho que é adequado o senhor Presidente da República apelar ao voto, esse voto que nos custou tanto a conquistar, esse voto que é uma conquista do 25 de Abril e nos 50 anos de Abril. Acho que é um apelo justo e ao qual eu me associo desde já nesse apelo do senhor Presidente da República", disse, finalizando: "A abstenção nunca é positiva, por isso associo-me ao apelo do senhor Presidente da República".

