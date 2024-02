"É um bom exemplo do que tinha dito: acho bem que participe, ao menos assim fica claro para onde nos querem levar outra vez o PSD, o Chega, o CDS e a Iniciativa Liberal. Ao menos fica claro", vincou Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas à margem de uma arruada da Coligação Democrática Unitária (CDU) hoje de tarde em Alverca.

O secretário-geral do PCP assegurou estar "mais confiante e mais determinado" com os contactos que tem feito com as pessoas nesta campanha para as eleições legislativas de 10 de março e relativizou novamente as sondagens, que traçam perspetivas de um resultado inferior ao sufrágio de 2022.

"Há três coisas que quero derrotar nestas eleições: o regresso ao passado e aos tempos sombrios da 'troika'; o PS, que quanto mais força tem menos responde aos problemas das pessoas; e as sondagens. Cá estaremos também para derrotar também as sondagens e depois logo veremos na noite de dia 10", disse.

