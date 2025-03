CDS-PP volta a indicar Nuno Melo e Paulo Núncio para integrar listas da coligação

Lisboa, 26 mar 2025 (Lusa) -- O CDS-PP vai voltar a indicar o presidente, Nuno Melo, e o vice-presidente e líder do grupo parlamentar, Paulo Núncio, para integrar as listas de candidatos a deputados na coligação com o PSD às eleições legislativas de maio.