CDS-PP vai pedir audição de Medina na AR sobre "redução artificial" da dívida

O líder parlamentar do CDS-PP anunciou hoje que o partido vai pedir a audição do ex-ministro das Finanças Fernando Medina na Assembleia da República, acusando o Governo anterior de ter feito uma "redução artificial" da dívida com "dinheiro das pensões".