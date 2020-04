CCB reabre Centro de Congressos, Garagem Sul, Sala Leitura e bilheteiras a 18 maio

O Centro de Congressos e Reuniões, a Sala de Leitura, a Garagem Sul e as bilheteiras do Centro Cultural de Belém (CCB) reabrem em 18 de maio, adaptados para receber público de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.