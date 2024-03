À entrada para um almoço alusivo ao Dia da Mulher, uma iniciativa no âmbito da campanha da AD, Cavaco Silva salientou que não participava em campanhas eleitorais há 21 anos, mas decidiu abrir uma exceção.

"Em consciência eu não podia ficar calado, considero que é meu dever cívico dizer aos portugueses que só uma votação forte na AD garante a estabilidade política, a resolução dos problemas económicos e sociais do país e a mudança que Portugal precisa", declarou.

Numa breve declaração, em que esteve ladeado por Maria Cavaco Silva, pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, também com a mulher, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, começou por realçar que "o apoio das mulheres foi decisivo" para as suas vitórias políticas.

"Mas eu estou aqui hoje porque sei muito bem que Portugal se encontra numa situação particularmente difícil em resultado dos erros de oito anos do Governo socialista: salários baixos, pensões de reforma que não garantem uma vida com dignidade, impostos elevadíssimos e jovens em fuga do seu país do nosso Portugal para no estrangeiro conseguirem uma vida melhor", criticou.

O antigo primeiro-ministro e antigo chefe de Estado elogiou ainda o líder da AD (coligação que junta PSD/CDS-PP/PPM), Luís Montenegro.

"Demonstrou que está bem preparado para ser primeiro-ministro, para dirigir o Governo para coordenar e orientar os ministros, como manda a Constituição", declarou.

Cavaco Silva considerou que, durante a campanha eleitoral, Montenegro "concentrou as suas intervenções nas políticas que um Governo da AD se propõe executar, e demonstrou serenidade e seriedade nos seus discursos", felicitando-o por isso.

"É por tudo isto que, em consciência, decidi abrir uma exceção para dizer de forma muito clara que no próximo domingo o voto na AD dirigida pelo doutor Luís Montenegro é a melhor solução para todos os portugueses", disse, falando à comunicação social, num microfone colocado propositadamente no exterior da sala da Estufa Fria onde vai decorrer o almoço e na qual participam, entre muitas outras mulheres, Manuela Ferreira Leite e Leonor Beleza.

SMA // JPS

Lusa/fim