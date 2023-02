Alexandre Lobo falava à margem da inauguração do laboratório de neurociências aplicadas da USJ, que estava inicialmente marcada para junho de 2022, mas foi adiada devido a um surto de covid-19 que afetou Macau.

O memorando de entendimento com a USJ prevê a criação na Católica do Porto de "um laboratório irmão" do qual o novo laboratório da universidade em Macau será cofundador, explicou o académico.

A USJ vai transferir "conhecimento e tecnologia" desenvolvida pelos investigadores em Macau para o futuro laboratório na Católica do Porto, que tem "mais massa crítica", sublinhou o diretor do laboratório da USJ.

As duas universidades estão ainda a pensar criar um curso de pós-graduação em Neuromarketing, "uma área que não tem ainda muitas formações académicas abertas, mas que tem criado muito interesse", disse Alexandre Lobo.

O potencial para a utilização da neurociência na área do marketing foi uma das motivações que levou o investigador a mudar-se de Angola para a região administrativa especial chinesa em 2017.

A USJ assinou também um acordo com a 'start-up' portuguesa VirtuLeap, que trabalha na área da realidade virtual, e vai "patrocinar alguma investigação disponibilizando equipamento", disse Lobo, durante a cerimónia de inauguração do laboratório.

O académico disse à Lusa que os investigadores ligados ao laboratório de neurociências aplicadas da USJ deverão ir "em breve" à sede da empresa, em Lisboa, receber formação na plataforma de realidade virtual da VirtuLeap.

O equipamento da 'start-up', que Lobo descreveu como "muito dinâmica", vai permitir ao novo laboratório "expandir a pesquisa para outras áreas, como a educação e psicologia".

Os investigadores da USJ estão já a analisar o stress causado nos jovens pelas aulas em escolas tradicionais chinesas de Macau, conhecidas pela prioridade dada à memorização e aos resultados de exames.

A tecnologia pode ainda ser utilizada para analisar os resultados de diferentes tipos de aulas da língua chinesa para estrangeiros, assim como para gerar ferramentas para lidar com a falta de concentração, nomeadamente para ajudar crianças e jovens com défice de atenção ou hiperatividade.

