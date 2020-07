Catarina Martins falou aos jornalistas nos Passos Perdidos do parlamento, depois da aprovação em votação final global do Orçamento Suplementar, registando, em relação ao que tinha dito antes o primeiro-ministro, António Costa, no mesmo local, que "vontade negocial tem de ser concreta".

"E na verdade o que estamos a observar neste momento no país é um acordo - chame-se negociação ou não - entre PS e PSD", avisou.

Na perspetiva da líder do BE, este acordo "não só aconteceu no Orçamento Suplementar, com o PSD a mudar a sua posição inicial para ir ao encontro do Governo, mas também um acordo para alterações regimentais no parlamento" e "mesmo acordo para eleição de órgãos externos à Assembleia da República".

"O Orçamento Suplementar não é uma primeira parte do Orçamento do Estado. são documentos diferentes. O Orçamento Suplementar tem a ver com a resposta de emergência face à pandemia", referiu.

Para Catarina Martins, o próximo "Orçamento do Estado é um outro momento que não se confunde com este".

