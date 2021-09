Catarina Martins chegou ao comício autárquico que se realizou esta tarde junto à Câmara de Viseu depois de uma curta arruada, liderada por um comboio feito de espuma e com o símbolo do BE pintado na frente e nas laterais, numa alusão à necessidade de trazer este meio de transporte de volta à cidade.

"Nesta campanha autárquica vejo António Costa prometer todos os dias fazer agora os investimentos que andou anos a recusar fazer e vejo o Partido Socialista e os seus candidatos a fazerem desta promessa o seu programa autárquico e a não dizerem nada de concreto sobre o que querem fazer em cada concelho e isso é tão triste, mas está à vista de todos", criticou.

Mas não foi apenas Costa o alvo da coordenadora bloquista neste discurso, que também apontou ao líder do PSD, Rui Rio.

"Vejo Rui Rio muito aborrecido com a campanha, a discutir o que é que vai fazer com a sua derrota eleitoral, que é algo que não diz nada a ninguém, a não ser ao próprio Rui Rio", condenou.

Segundo Catarina Martins, "não se conhece um projeto autárquico do PSD para coisa nenhuma".

"Aqui em Viseu, eu devo dizer que se calhar também não precisam muito que apresente o projeto. Nós ouvíamos Fernando Ruas em 2006 dizer para a população correr à pedrada os inspetores do ambiente e ouvimo-lo em 2021 a dizer que o que continua a fazer falta é betão e alcatrão", ironizou.

Depois de, no comício da noite anterior, em Braga, ter feito o maior apelo ao voto até então nesta campanha, a coordenadora do BE carregou esta tarde nesse pedido.

"Nós ouvimos as pessoas por todo o país e é isso que vamos continuar a fazer e há este apelo que deixamos: àquela gente, àquela tanta gente que vem ter connosco e nos diz 'eu sei que não se esquece de nós, eu sei que é o Bloco que luta por nós, eu sei que é o Bloco que tem estado ao nosso lado', que saiba que a mudança que precisamos de fazer também se faz nas autarquias e que no domingo, o voto para essa mudança, pela habitação, pelo transporte, pela saúde, pelo ambiente, se faz votando no Bloco de Esquerda", sublinhou.

Cada voto depositado no Bloco de Esquerda e cada mandato, prometeu Catarina Martins, "vai fazer a diferença".

"Nunca vos deixámos sós, nunca nos esquecemos daqueles a quem respondemos", assegurou.

JF // FPA

Lusa/fim