"Foram detetados mais 11 casos" no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, naquele concelho, na sequência de novos testes realizados na terça-feira, indicou à agência Lusa o autarca de Mora, Luís Simão.

O primeiro caso na instituição foi o de uma utente que foi transportada no dia 05 deste mês para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde fez um teste positivo, tendo sido detetados mais oito infeções nos testes feitos no dia seguinte.

Segundo o presidente do município, os 11 novos infetados com covid-19 neste lar são utentes, que se juntam aos nove casos anteriormente detetados (seis utentes, dois funcionários e um elemento da direção da instituição).

Luís Simão adiantou que se mantêm duas pessoas internadas no HESE, nomeadamente um utente, que está em enfermaria, e o elemento da direção do lar, que se encontra nos cuidados intensivos.

De acordo com o autarca, os utentes com covid-19 que não precisam de internamento hospitalar, incluindo os que foram instalados no equipamento da retaguarda, vão ser transferidos para a residência da Universidade de Évora que já acolheu idosos infetados num lar ilegal naquela cidade alentejana.

O autarca não soube precisar a data da transferência dos utentes para Évora, mas disse esperar que se concretize ainda hoje ou na quinta-feira de manhã.

No lar, sublinhou, mantém-se os utentes e os funcionários da instituição que tiveram teste negativo para o novo coronavírus que provoca a doença da covid-19.

O lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, tem 40 utentes e 23 funcionários.

Portugal contabiliza pelo menos 3.103 mortos associados à covid-19 em 192.172 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

