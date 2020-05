"Os novos casos não apresentaram sintomatologia, foram acompanhados pelas autoridades de saúde e agora estão completamente curados", declarou a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, durante a conferência de imprensa de atualização de dados no Ministério da Saúde, em Maputo.

No total, desde que foi declarada a pandemia, em 11 de março, as autoridades em Moçambique realizaram 3.041 testes, dos quais 81 deram positivos, mas sem registo de vítimas mortais.

Do total de casos positivos, 72 são de transmissão local e 9 casos importados.

As autoridades rastrearam mais de 500 mil pessoas, há um total acumulado de mais de 12.000 pessoas em quarentena e 1.035 em acompanhamento.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se a toda a população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras faciais, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

