Rui Araújo, coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), explicou que nas últimas 24 horas três pacientes recuperaram da doença.

Em Díli há agora 34 focos da doença, com os últimos casos a incluírem 16 com sintomas ligeiros e três assintomáticos, tendo 136 casos sido detetados em Díli nos últimos 13 dias.

Registaram-se três novos casos na Aldeia Terra Santa (Madohi), um caso na Aldeia Maucocomate (Becora), dois casos na Aldeia Berbidu (Becora), um na aldeia Bidau Tokobaru (Culuhun), 10 casos na Aldeia 20 de setembro (Bebonuk) e um caso cada na Aldeia dos Grilos (Gricenfor) e Aldeia Gideon (Vila Verde).

Mais de metade dos atuais focos não registaram qualquer caso adicional nos últimos sete dias, tendo as equipas recolhido nas últimas 24 horas um total de 628 testes.

Os focos com o maior número de casos são atualmente a Aldeia 20 de Setembro (Bebonuk) com 14 casos, a zona onde originalmente foi detetado o primeiro caso em Díli, a zona de Terra Santa, com 19 casos, e a unidade de formação em Cuidado Neonatal do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), com 12 casos.

