De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, até cerca das 16:30 (mais uma hora em Lisboa), na cidade de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, registaram-se duas inundações em habitações, enquanto uma rua ficou obstruída no concelho da Praia da Vitória, a outra cidade da ilha.

No caso da ilha de São Miguel, o responsável municipal de Ponta de Delgada pela Proteção Civil, Pedro Azevedo, declarou à Lusa que teve lugar uma obstrução da via pública, devido à intensidade da chuva, na freguesia dos Ginetes, ao passo que, em São Vicente Ferreira, o pavilhão multiusos voltou a ser inundado.

Na freguesia dos Arrifes, as Arribanas encontram-se fechadas ao trânsito, enquanto na Piedade, na mesma freguesia, se registaram inundações em habitações.

Pedro Azevedo referiu que o nível de água da lagoa das Sete Cidades "subiu consideravelmente", o que deverá conduzir à necessidade de proceder a uma descarga, havendo por todo o concelho pastagens "muito encharcadas".

Ao início da manhã, o mau tempo na ilha de São Miguel provocou uma derrocada na estrada regional das Pedras do Galego, na freguesia das Furnas, concelho de Povoação, obrigando à interrupção temporária da circulação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo, até às 18:00 de terça-feira, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

No caso das ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido à chuva, por vezes forte, e trovoada, vai vigorar até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo meteorológico é o terceiro menos grave de uma escala de três.

