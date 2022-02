Em relação ao ano pré-pandemia, 2019, foram celebrados menos 4.227 casamentos em 2021, precisam os dados da publicação do INE "Estatísticas Vitais - Dados mensais".

"Em dezembro de 2021, celebraram-se 2.107 casamentos, o que representa um aumento de 40,6% (mais 608 casamentos) relativamente ao mês dezembro de 2020", adianta o INE.

Os dados referem que, em novembro e dezembro de 2021, celebraram-se, respetivamente, 1.627 e 2.107 casamentos, o que corresponde a aumentos de 32,8% e 40,6% relativamente aos homólogos de 2020 (mais 402 e 608, respetivamente).

O INE ressalva na publicação que "as medidas decorrentes da contenção da pandemia tiveram impactos na vida dos cidadãos, onde se inclui a mobilidade e o contacto social, pelo que os dados estatísticos relativos aos casamentos celebrados a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto".

A informação foi obtida a partir dos dados do registo civil apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC) e foi recolhida até 15 de fevereiro de 2022.

