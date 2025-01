No Estádio Municipal de Rio Maior, João Goulart marcou para o Casa Pia, aos 18 minutos, mas o Famalicão, que somou o sétimo jogo sem vencer, empatou a partida aos 34, por intermédio de Aranda.

A formação lisboeta, que com a quarta vitória consecutiva teria alcançado o melhor registo de sempre na I Liga, mantém-se na sétima posição, com 24 pontos, menos um do que o Vitória de Guimarães, sexto, enquanto o Famalicão segue, à condição, no nono lugar, com 20 pontos.

