Apresentada no final da manhã de hoje, a programação até setembro daquela casa de espetáculos continua com o tema da temporada deste ano - o Amor - e apresenta 83 concertos, com oito obras em estreia mundial ou nacional.

Definida pelo diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, como sendo composta por "uma grande oferta diversificada, com vários artistas" e como "um regresso à normalidade intensa", a programação integra nomes como Sylvain Cambreling, Christian Zacharias, Kit Armstrong ou a apresentação de obras de Rebecca Saunders (compositora em residência este ano), Solange Azevedo, Justé Janulyté, António Pinho Vargas, Philippe Manoury e Erkki-Sven Tüür.

Os últimos quatro meses do ano abrem hoje com um espetáculo na esplanada da Casa da Música, por Patche Di Rima, e sábado com o concerto da Orquestra Sinfónica do Porto (OSP) Casa da Música na Avenida dos Aliados, com obras de Rossini, Franz Von Suppé, Brahms e Tchaikovsky.

O ciclo Pares Amorosos, concertos para dois solistas e orquestra, arranca dia 13, com o Remix Ensamble, com o pianista Jonathan Ayerst e o percussionista Miquel Bernat, dirigidos pelo maestro Sylvain Cambreling.

Em outubro, celebra-se o Dia Mundial da Música, dia 01, com um espetáculo da OSP, sob direção musical do russo Vassily Sinaisky, para interpretar obras de Beethoven, em particular a Sinfonia n.º 3, "Heroica".

Outubro assinala igualmente o regresso do ciclo de piano, arrancando com um concerto de Beatrice Rana, numa programação que, até ao final do ano, leva à Casa da Música pianistas como Kit Armstrong, António Rosado e Dmitri Shishkin.

Outubro é também o mês do Outono em Jazz, que, naquela que será a sua 8.ª edição, conta com artistas nacionais e estrangeiros, com destaque para o reencontro da Orquestra Jazz de Matosinhos com o Remix Ensamble para a apresentação, em estreia mundial, de uma composição de Erkki-Sven Tüür (dia 23 de outubro).

A 17.ª edição do À Volta do Barroco é outro destaque do último quadrimestre de 2022 na Casa da Música e traz ao Porto a polifonia renascentista de Giovanni Pierluigi Palestrina, pelo Coro Casa da Música ou um concerto da Orquestra Barroca com o maestro Andreas Staier e o violinista Ilya Gringolts.

O Misty Fest também marca a programação dos últimos meses na Casa da Música, com concertos de Joe Rainey e Low (31 de outubro), Rita Vian (05 de novembro) e Christian Löffler & Detect Ensemble e Joep Beving (09 de novembro).

Em dezembro, destaque para a celebração do Natal na Casa da Música, com a apresentação de "Cinderela", de Charles Perrault, a estreia da maestrina Delyana Lazarova na direção da OSP.

