Às 10:00 de terça-feira, no átrio da bilheteira da Casa da Música, um quarteto de cordas vai atuar para o público, tocando, às 11:30, no Hospital de São João, para utentes da ala pediátrica e, uma hora depois, para os funcionários do hospital.

No Mercado do Bolhão, um quarteto de metais vai fazer-se ouvir às 12:00, às 12:25 e às 12:50.

Já na estação de metro da Trindade, um quarteto vocal vai atuar pelas 17:00, pelas 17:25 e pelas 17:45, enquanto na estação da Casa da Música estará a banda COMBi a tocar às 18:00.

Às 18:30, o projeto de música digital Digitópia vai apresentar-se na Reitoria da Universidade do Porto.

A Casa da Música, no Porto, está a comemorar os 20 anos de existência com um mês cheio de atividades, das quais se destaca uma edição especial do Clubbing com entrada livre, no dia 30.

Nesse último dia do mês, o Clubbing vai abrir com Carla Prata e Cíntia e prosseguir até às 04:00 do dia seguinte com nomes como Ece Canli, Desengaiola, Solar Corona Elektrische Maschine, Akila, Conferência Inferno, Daniel Wang e Gusta-vo, entre outros.

A construção da Casa da Música, com projeto do arquiteto Rem Koolhaas, iniciou-se em 1999 e a inauguração oficial ocorreu no dia 15 de abril de 2005.

Ao longo de 20 anos, a Casa da Música realizou mais de seis mil concertos e acolheu 3,8 milhões de espectadores e participantes, tendo encomendado mais de 300 obras musicais.

Nestas duas décadas, a Casa da Música desenvolveu mais 26 mil atividades, trabalhou com mil grupos comunitários e realizou 35 mil visitas guiadas para um total de 570 mil visitantes.

TDI // MAG

Lusa/fim