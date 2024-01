Cada um dos três ciclos vai explorar os seis temas cantados por Sérgio Godinho -- "A paz, o pão, habitação, saúde, educação" e "a liberdade" -, numa iniciativa que irá estender-se ao longo do ano, afirmou à agência Lusa Filipa Alves, da Casa da Esquina, associação cultural de Coimbra.

O ciclo de contos terá duas sessões para cada tema, em momentos abertos para toda a família e que implicam inscrição (há um bilhete de oito euros para adulto mais criança e de cinco euros para entrada individual).

No âmbito do ciclo das conversas, está já prevista para 07 de fevereiro o espetáculo-conferência "Desver", de Joana Craveiro, sobre a Palestina, num evento de entrada gratuita, num momento em que será também inaugurada uma exposição de "Ilustradores pela paz na Palestina" no muro da Casa da Esquina.

A Casa da Esquina terá também um ciclo com seis sessões dedicadas à ilustração, fotografia e serigrafia, com a participação de Teresa Telechea, Amândio Bastos e Hamilton Francisco, no qual também serão explorados os seis temas abordados em "Liberdade", de Sérgio Godinho.

"Decidimos pegar no tema do Sérgio Godinho porque é aquele que sintetiza as necessidades de que se falava no 25 de Abril e que ainda hoje se falam. Continuam a ser motes para os quais nós vivemos", vincou Filipa Alves.

Para esta responsável, as conquistas que na altura se estavam "a tentar alcançar continuam prementes".

"Todos esses patamares da vida são necessários e estão hoje postos em causa", salientou.

O programa completo da Casa da Esquina estará "brevemente disponível".

A programação pode de ser consultada em facebook.com/casadaesquina.

JGA // SSS

Lusa/Fim