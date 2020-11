Dizendo que a morte de Gonçalo Ribeiro Telles é uma "enorme perda" para o mundo da arquitetura e sociedade portuguesa e expressando o seu pesar, Nuno Sampaio referiu que, além de uma "grande referência" nesta área, era um homem de uma "enorme cultura e dimensão".

Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, morreu hoje à tarde, em casa, em Lisboa, rodeado por familiares, revelou à agência Lusa fonte próxima da família.

Para Nuno Sampaio, Ribeiro Telles colocou as questões do planeamento urbano e territoriais "como ninguém" na sociedade civil.

Por isso, o diretor da Casa da Arquitetura considerou que este teve um "papel fundamental" no entendimento que a sociedade tem hoje do ordenamento e planeamento.

"Conseguiu colocar estas preocupações à sociedade numa época em que estes temas eram poucos discutidos", vincou.

Nascido em 25 de maio de 1922, em Lisboa, Gonçalo Ribeiro Telles idealizou os chamados "corredores verdes" da capital e concebeu os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, em conjunto com o arquiteto António Viana Barreto.

O Governo decidiu hoje decretar um dia de luto nacional, na quinta-feira, pela morte do arquiteto paisagista e fundador do PPM (Partido Popular Monárquico), disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.

