O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou 'drones' a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23:00 (20:00 GMT).

O anúncio dos Estados Unidos foi feito minutos depois de as Forças Armadas de Israel anunciarem estar a trabalhar com os Estado Unidos para intercetar os 'drones' lançados pelo Irão.

Segundo a presidência dos Estados Unidos, os ataques iranianos vão prolongar-se por "várias horas" e os Estados Unidos "vão estar ao lado do povo israelita" face ao ataque.

O presidente norte-americano, Joe Biden, encurtou hoje uma estada na sua casa de praia no Delaware e regressou a Washington para se reunir com a equipa de segurança nacional e acompanhar a situação no Médio Oriente.

