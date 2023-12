"Só nos resta um envelope de ajuda" antes que os fundos dedicados à Ucrânia esgotem, sublinhou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, John Kirby.

Este responsável recusou-se a especificar o montante deste novo pacote de ajuda, que é esperado durante o mês de dezembro.

O Congresso dos Estados Unidos comprometeu-se com mais de 110 mil milhões de dólares (100 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022, mas os congressistas republicanos estão a bloquear um importante pacote de ajuda, exigindo grandes mudanças na política de migração dos EUA, incluindo medidas mais rígidas na fronteira com o México.

Poucos dias antes da pausa nos trabalhos no Congresso, os legisladores aprovaram um orçamento de defesa para 2024, libertando assim 300 milhões de dólares (247 milhões de euros) para Kiev, um montante mínimo em comparação com os 61 mil milhões de dólares (56 mil milhões de euros) solicitados pela Casa Branca.

Kirby instou o Congresso a "agir sem demora" para evitar o fim do envio de ajuda: "É claramente do nosso interesse nacional e a nossa ajuda é essencial para que a Ucrânia possa continuar a sua luta pela liberdade".

O Presidente Joe Biden "está preparado para negociar de boa-fé e com compromisso", garantiu ainda Kirby, apontando que o executivo norte-americano está a negociar com membros do Congresso sobre a segurança das fronteiras e sobre o financiamento à Ucrânia e Israel.

A chamada "Lei de Autorização de Defesa Nacional", num valor equivalente a 805,8 mil milhões de euros -- que se aplica ao atual ano fiscal, que começou em 01 de outubro -, foi aprovada na quinta-feira na Câmara dos Representantes (câmara baixa), depois de ter recebido luz verde do Senado na quarta-feira.

A iniciativa foi aprovada após meses de intensas negociações entre democratas e republicanos.

O orçamento inclui um aumento salarial de 5,2% para os militares, assim como fornece o financiamento necessário para os diferentes programas do Pentágono.

Entre eles, inclui 11,5 mil milhões de dólares (10,4 mil milhões de euros) para combater a influência de Pequim no Mar da China Meridional.

No entanto, a maior parte da ajuda militar a Kiev continua travada no Congresso, onde os republicanos bloquearam um pacote orçamental de emergência enviado por Biden.

Esse pacote é de 106 mil milhões de dólares (96,4 mil milhões de euros) e inclui 61 mil milhões de dólares (55,4 mil milhões de euros) para a Ucrânia e 15 mil milhões de dólares (13,6 mil milhões de euros) para Israel, mas os republicanos exigem a aplicação de uma política de imigração mais restritiva em troca da sua aprovação.

