Numa nota enviada às redações, a 'task force' que coordena o plano de vacinação refere que, existindo "uma maior disponibilidade de vacinas", a modalidade "casa aberta" encontra-se a partir de hoje disponível para a vacinação com idade igual ou superior a 25 anos, deixando de existir a restrição da vacina da Janssen nesta modalidade.

Anuncia ainda que foi criado um sistema de senhas digitais, no âmbito da modalidade "casa aberta", que passa a estar disponível, também a partir de hoje, na esmagadora maioria dos centros de vacinação existentes em Portugal Continental.

Segundo a organização, "este sistema vem permitir aos utentes evitar a espera numa fila para ser vacinado".

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "casa aberta" é necessário que o utente aceda ao portal (https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/) e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência, refere a 'task force'.

Ao pedir a senha digital, o utente deve consultar antecipadamente verificar no portal da afluência (https://covid19.min-saude.pt/cvc/) se o centro de vacinação pretendido tem o "semáforo verde".

"Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista", explica a 'task force', lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Na modalidade "casa aberta" são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses, com o objetivo de assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação.

Os horários de funcionamento da "casa aberta" podem ser consultados em https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta.

A 'task force' relembra ainda que o auto agendamento está disponível para utentes com idades iguais ou superiores a 18 anos.

A modalidade de auto agendamento permite agendar a primeira dose da vacina contra a covid-19, podendo o utente escolher o local o dia da inoculação da vacina.

O portal do auto agendamento encontra-se disponível https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/

O objetivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose, foi atingido na passada sexta-feira, antes da data inicialmente prevista.

Já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo, segundo os últimos dados das autoridades de saúde.

Aludindo apenas à população com 16 ou mais anos em Portugal continental, estima-se que já cerca de 82% tenha iniciado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 75% já terão a vacinação completa.

