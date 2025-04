A Polícia de Segurança Pública avança que identificou também 379 carteiristas suspeitos na sua área de responsabilidade, os meios urbanos, no ano passado, um aumento de 28% face a 2023, sendo o número mais elevado desde 2020.

Em 2020 a PSP identificou 117 suspeitos, número que subiu para 206 em 2021, voltando a aumentar, para 238, em 2022 e para 295 no ano seguinte.

Segundo a PSP, os carteiristas detidos aumentaram 43% no ano passado em relação a 2023, quando foram detidos 104. Em 2022 foram detidos 58, em 2021 foram 18 e 32 em 2020.

Sobre o número de crimes de furto por carteiristas, a PSP dá conta que registou 5.762 ocorrências em 2024, uma média de cerca de 16 crimes por dia, um aumento de 11% em relação a 2023.

De acordo com a PSP, em 2020 ocorreram 2.956 destes crimes, em 2021 foram 2.873, em 2022 foram 4.850 e 5.194em 2023.

Em comunicado, a polícia alerta para o possível aproveitamento de redes ligadas a este fenómeno criminal na altura da Páscoa, uma época em que é esperada uma grande movimentação populacional e maior concentração de pessoas em zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos.

A PSP aconselha as pessoas a guardarem os pertences e objetos de valor em bolsos interiores, a não transportarem objetos, como o telemóvel ou carteira, em bolsos traseiros ou visíveis, nem a andarem com grandes quantias de dinheiro, e as malas e mochilas devem estar sempre fechadas e junto ao corpo.

A PSP indica ainda que em 2018 foi criada uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal com o objetivo de reforçar o combate ao furto por carteiristas.

"Este investimento da PSP, tem permitido aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime, através de uma maior capacitação dos polícias e de um crescente conhecimento acerca de determinados grupos criminosos itinerantes que se dedicam à prática deste crime no nosso país", salienta ainda esta polícia, em comunicado.

CMP // JMR

Lusa/fim