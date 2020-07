Assange, que cumpre hoje 49 anos, está preso no estabelecimento prisional britânico de alta segurança de Belmarsh, sudeste de Londres, enquanto aguarda pela segunda fase do julgamento marcado para setembro sobre o pedido de extradição dos Estados Unidos.

O ativista australiano não recebe visitas desde o passado mês de março devido às medidas impostas para conter a pandemia da covid-19.

Na carta aberta dirigida ao Governo britânico os subscritores referem-se às novas acusações apresentadas nos últimos dias pelos Estados Unidos contra Julian Assange e que é apontado como responsável pela divulgação de informações secretas da administração norte-americana através do portal WikiLeaks.

No documento os signatários qualificam as últimas acusações como uma escalada sem precedentes e uma agressão "inquietante" para o jornalismo nos Estados Unidos.

O texto recorda que o presidente norte-americano Donald Trump considera os meios de comunicação social "inimigos das pessoas".

Por iniciativa da fundação internacional Courage Foundation, com representações no Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, cerca de 40 grupos encontram-se envolvidos na petição em que se incluem as organizações Repórteres Sem Fronteiras, Pen International e a Federação Internacional de Jornalistas.

Segundo o diretor executivo do organismo Pen International, Carlos Torner, as últimas acusações dos Estados Unidos "abrem portas de maneira efetiva à criminalização de atividades que são vitais para muitos jornalistas de investigação e a todos os que se dedicam a assuntos de segurança".

Torner acrescentou que é preocupante o facto de Assange enfrentar neste momento o risco de extradição podendo vir a ser condenado a "várias décadas" de cadeia nos Estados Unidos.

"A eventual sentença contra Assange é aterradora para o jornalismo", afirmou.

Para Rebecca Vincent, diretora de campanhas internacionais da organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras o "governo britânico deve exercer as suas obrigações para proteger a liberdade de informação e não permitir injustiças políticas provocadas por outro pais (Estados Unidos".

"Todas as acusações contra ele deveriam ser retiradas e Assange devia ser libertado hoje mesmo", acrescentou.

PSP // ANP

Lusa/fim