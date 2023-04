Em entrevista ao canal televisivo TVE, Margarita Robles confirmou que há um grupo de seis Leopard 2A4 já preparados que estão a fazer testes de certificação.

Mais tarde, será enviado o segundo grupo de quatro de tanques que estão já a ser reparados na fábrica de Santa Bárbara, em Sevilha, depois de mais de uma década sem uso.

O custo da reparação dos dez tanques, assumida por Espanha, é de 4,1 milhões de euros, segundo dados anteriormente publicados.

A ministra destacou que o envio de caças não irá acontecer, uma vez que a Espanha não tem o modelo F-16 que a Ucrânia exige.

Robles garantiu que a Espanha está sempre a trabalhar para um acordo de paz e apontou o presidente russo, Vladimir Putin, como "o único responsável" pela guerra.

O carro de combate Leopard 2A4 data do final do século XX e serviu de base para o desenvolvimento de um dos mais modernos e eficientes tanques de guerra utilizados pelos países ocidentais, o modelo 2A6 nas suas versões alemã ou sueca, bem como o desenvolvimento do tanque espanhol Leopard 2E, principal equipamento atual das forças blindadas em Espanha.

O 2A4 supera a maioria dos principais carros de combate atualmente no terreno de guerra e o 2A6, fornecido pela Alemanha, está ao mesmo nível dos veículos russos mais avançados.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

AZV/APN (MP) //APN

Lusa/Fim