Em comunicado, a empresa transportadora, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa, explica que irá reforçar o serviço da Rede da Madrugada a partir das 00:00 da noite de passagem de ano (31 de dezembro para 01 janeiro).

Os reforços vão acontecer no Cais do Sodré (201 com destino a Algés e 202 com destino a Sete Rios), Rossio (207 com destino ao Lumiar e 736 com destino ao Senhor Roubado) e Santa Apolónia/Cais da Lingueta (210 e 728 com destino à Estação do Oriente).

Os reforços, de acordo com a Carris, vão ter os horários de saída e destinos "geridos em função da procura em cada local".

Ainda segundo a empresa, a oferta regular da Rede da Madrugada estará também a funcionar integralmente, limitada apenas por alguns cortes de trânsito na envolvente da Praça do Comércio ou outros locais da cidade, que venham a ser definidos pelas autoridades.

Entre sábado e dia 02 de janeiro vão também existir ajustes de serviço, vigorando consoante os dias o horário de sábado de agosto, feriado ou horário de verão, incluindo a suspensão de algumas carreiras.

Todas as alterações poderão ser consultadas em www.carris.pt.

