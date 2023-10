Em comunicado, a Carris informa que as lojas do Arco do Cego e de Santo Amaro estarão abertas no sábado, entre as 09:00 e as 18:00, e durante a próxima semana, com um horário mais alargado, entre as 07:00 e as 20:00.

Com esta decisão, a companhia de transporte público rodoviário coletivo de passageiros de Lisboa espera poder dar resposta ao aumento de procura motivado pela renovação dos títulos gratuitos para estudantes e para maiores de 65 anos.

A Carris vai ainda disponibilizar o serviço de atualização de perfil de gratuitidade estudante e maior de 65 anos, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00, nos seguintes quiosques: Cais do Sodré, Campo pequeno, Colégio Militar e Lumiar.

